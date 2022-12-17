«Другая суперзвезда тоже захотела уйти». Джеймс Харден высказался о провале звездного трио «Нетс»

Звездный защитник «Сиксерс» Джеймс Харден порассуждал о неудачном периоде выступления за «Бруклин», который в его случае составил 10 месяцев.

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