Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Англосаксы отличаются жёсткостью стратегического планирование и крайне редко меняют свои планы...

Англосаксы отличаются жёсткостью стратегического планирование и крайне редко меняют свои планы...

ВСУ не могут не наступать. Хозяин не позволит. Коллеги пишут, что варианта не наступать для Киева сейчас нет, поскольку именно наступлением (вернее, его успешностью) гарантировалось получение зарубежной финансовой и военной помощи.

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Комментарии
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СД
Семен Дремин
отсюда вывод.отменить англосаксов..........................................
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