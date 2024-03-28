Профессор Карганова рассказала о препаратах, отпугивающих клещей

Профессор, доктор биологических наук, заведующая лабораторией Центра имени Чумакова Галина Карганова заявила, что репелленты (вещества, отпугивающие, но не убивающие насекомых) бесполезны при борьбе с клещами, для этого нужны акарициды (специально разработанные химические соединения, которые эффективно уничтожают клещей).