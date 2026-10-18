При запахе газа нужно перекрыть его подачу, обесточить квартиру и срочно проветрить помещение. В случае отравления газом или его утечки следует звонить по номерам 103 и 104 соответственно.
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