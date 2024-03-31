Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Надежда Белугина
    Думаю, силовики давно бы справились с этой задачей, будь на то разрешение и воля...Не мальчишки там работают. А вот ч...ФСБ предотвратили...
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Россия переходит ко второму акту Марлезонского балета

Россия переходит ко второму акту Марлезонского балета

Похоже, Россия решила превратить ООН в площадку для обвинений «цивилизованного мира» в его бесчисленных преступлениях.

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