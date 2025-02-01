НАТОвский металлолом: «Бредли» и «Гиацинты» сошлись в смертельном бою Юлия СоколоваС первых минут нового дня артиллерийские расчёты гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» получают свежие координаты целей, и в тот же миг «Железяки НАТО догорают в лесу.