Президент США Дональд Трамп снова заговорил о присоединении Канады, выступая перед сторонниками в Канзасе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Президент Путин н...
- Автобус со школьн...
- Боец Арлекин: ино...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым