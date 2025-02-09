"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоманов

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Александр Рожков
Так их, Дмитрий Анатольевич, так! Наш Дмитрий Анатольевич зададут им перцу...! Они у нашего Дмитрия Анатольевича узнают, где раки то зимуют! Им небо то с овчинку покажется...! Они этим стервецам Куськину то Мать покажут...!
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