"Никакого гуманизма". Медведев потребовал незамедлительно выгнать мигрантов-наркоманов

Александр Рожков

Так их, Дмитрий Анатольевич, так! Наш Дмитрий Анатольевич зададут им перцу...! Они у нашего Дмитрия Анатольевича узнают, где раки то зимуют! Им небо то с овчинку покажется...! Они этим стервецам Куськину то Мать покажут...!