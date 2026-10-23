🛠Как молодые крымские учёные создали уникальный измельчитель рисовой соломы? Молодые инженеры Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма создали измельчитель рисовой соломы, который превращает биоматериал в органическое удобрение.
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