Среднее число бросков на команду за игру в сезоне НХЛ (28,3) – минимальное за 21 год. Среднее число попыток игры в большинстве (2,71) – минимальное за время учета

В завершившейся регулярке НХЛ команды стали меньше бросать в створ ворот. Среднее число бросков в створ на одну команду за матч – 28,3 – стало минимальным с сезона-2003/04 (тогда показатель составил 28,05).
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