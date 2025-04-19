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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Среднее число бросков на команду за игру в сезоне НХЛ (28,3) – минимальное за 21 год. Среднее число попыток игры в большинстве (2,71) – минимальное за время учета

В завершившейся регулярке НХЛ команды стали меньше бросать в створ ворот.  Среднее число бросков в створ на одну команду за матч – 28,3 – стало минимальным с сезона-2003/04 (тогда показатель составил 28,05).

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