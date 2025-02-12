СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко заявил, что Владимир Зеленский скрыл реальный масштаб провала украинской армии и собственные потери в Курской области, пытаясь выдать провальную авантюру под видом сильной переговорной позиции.
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