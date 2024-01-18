Филипп Янковский осадил звезду «Слово Пацана» Кологривого

Филипп Янковский высказался о заявлениях Никиты Кологривого в отношении коллег. Сын знаменитого Олега Янковского подчеркнул важность работы в коллективе во время премьеры сериала «Прелесть» в кинотеатре «Художественный».
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