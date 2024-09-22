Аналитик Монтес: ставка Аргентины на ЕС И США отрезала ее от 80% мира

Global Look Press/Martin Cossarini/dpa Отказ властей Аргентины от вступления в БРИКС и их ставка на США и ЕС привели к тому, что страна оказалась отрезана от 80% мира и лишилась многих возможностей, заявил 22 сентября международный аналитик Марсело Монтес.
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