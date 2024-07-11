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Наказали мягче положенного: Студента из ЕАО отправили в колонию за сотрудничество с СБУ

Наказали мягче положенного: Студента из ЕАО отправили в колонию за сотрудничество с СБУ

Пять лет колонии строгого режима получил студент из Биробиджана. Парень попался на государственной измене.

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