Верховный суд уточнил, когда у ипотечного должника не получится отобрать жилье

Верховный суд определил обстоятельства, исключающие возможность конфискации ипотечного жилья у заемщиков, акцентируя внимание на значительности допущенных нарушений долговых обязательств, сообщает газета «Известия».
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