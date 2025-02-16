Что ждет сделку ОПЕК+ — когда она станет бессмысленной Татьяна АрестоваУвеличение добычи нефти в ряде стран может привести к структурным изменениям на мировом энергетическом рынке, поставив под сомнение дальнейшую целесообразность сделки ОПЕК+.