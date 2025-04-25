❗Пенсии теперь будут увеличивать два раза в год ✅Со следующего, 2026 года Россия переходит на двухэтапную схему индексации страховых пенсий.
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❗Пенсии теперь будут увеличивать два раза в год ✅Со следующего, 2026 года Россия переходит на двухэтапную схему индексации страховых пенсий.