NYT узнала опасения разведки США из-за возможных ударов ВСУ вглубь России

Американская разведка полагает, что разрешение Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по России может спровоцировать серьезные ответные меры Москвы, сообщила газета The New York Times.
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