Анатолий Хованцев: «Финишный протокол мегамасс-старта вызывает удивление. Биатлонисты знали, что будет чемпионат, вопрос к ним и к тренерам»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал итоги мужского мегамасс-старта на Кубке Союза биатлонистов России.

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