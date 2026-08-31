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FiNE NEWS

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Основные темы саммита ШОС по версии Сергея Дмитриева

Основные темы саммита ШОС по версии Сергея Дмитриева

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) привлекает внимание международного сообщества как значимое событие, на котором лидеры стран-участниц обсуждают актуальные вопросы сотрудничества и безопасности в Евразийском регионе.

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