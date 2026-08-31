Основные темы саммита ШОС по версии Сергея Дмитриева

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) привлекает внимание международного сообщества как значимое событие, на котором лидеры стран-участниц обсуждают актуальные вопросы сотрудничества и безопасности в Евразийском регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Москва загорелась...
- Москва загорелась...
- Москва загорелась...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым