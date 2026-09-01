Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники полиции разоблачили в Омске двоих курьеров, которые помогали телефонным мошенникам похищать деньги у пожилых людей

В июле текущего года мошенники связались с горожанкой в мессенджере и добавили её якобы в домовой чат, где под предлогом голосования за благоустройство двора убедили поделиться с ними кодом из пришедшего ей на телефон СМС-сообщения.

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