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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дарья Садкова: «Интересно попробовать себя в роли тренера. И хотелось бы получить образование в сфере бизнес-управления»

16-летняя Садкова на прошлой неделе выиграла чемпионат Москвы, набрав 206,61 балла. – Когда ты проводишь там (в Йошкар-Оле – Спортс’‘) мастер-классы, есть понимание, что тренерство – твое? – Это интересно, но, кажется, я не смогла бы посвятить этому всю жизнь.

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