Дарья Садкова: «Интересно попробовать себя в роли тренера. И хотелось бы получить образование в сфере бизнес-управления»

16-летняя Садкова на прошлой неделе выиграла чемпионат Москвы, набрав 206,61 балла. – Когда ты проводишь там (в Йошкар-Оле – Спортс’‘) мастер-классы, есть понимание, что тренерство – твое? – Это интересно, но, кажется, я не смогла бы посвятить этому всю жизнь.