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Враг добрался везде: в Крыму не осталось регионов, не затронутых ударами ВСУ

Враг добрался везде: в Крыму не осталось регионов, не затронутых ударами ВСУ

Крым вошел в осенне-зимний сезон с энергодефицитом и нехваткой топлива: заявленного бензина по 100 рублей за литр поступает мало, а «коммерческий» по 250 рублей не каждому по карману.

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