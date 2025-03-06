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Газета «Культура»

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Они с Урала: музей Фаберже начал проект «Открытый мир» с опорного края державы

Они с Урала: музей Фаберже начал проект «Открытый мир» с опорного края державы

В изящном, декоративном, царственном музее случилось неслыханное: здесь можно увидеть недавнее и современное искусство художников и камнерезов Урала – региона нисколько не парадного, а серьезного и рабочего.

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