Русская весна
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Русская весна

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Путин рассказал о форуме «Здоровье нации — основа процветания России»

Путин рассказал о форуме «Здоровье нации — основа процветания России»

Участники юбилейного ХХ Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России», который проходит в Москве, особое внимание уделят вопросам поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, заявил президент РФ Владимир Путин.

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