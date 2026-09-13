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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА о 51-летии фанатского движения: «Армейцы, вы – самые лучшие болельщики в мире! Поздравляем! »

ЦСКА посвятил публикацию 51-летию фанатского движения клуба. «51 год фанатскому движению ПФК ЦСКА ! В 1975 году один из болельщиков поднял красную сумку над головой и зарядил: «ЦСКА! Все сюда!» Именно так началась эта история.

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