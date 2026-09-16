Зеленский: Украина не сможет победить в войне, но и Россия - тоже Зеленский вдруг перестал говорить о победе Украины в войне против России.
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