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Зеленский: Украина не сможет победить в войне, но и Россия - тоже

Зеленский: Украина не сможет победить в войне, но и Россия - тоже Зеленский вдруг перестал говорить о победе Украины в войне против России.

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