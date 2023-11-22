Знаменитый кинорежиссер Люк Бессон намерен посетить Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе

Знаменитый кинорежиссер Люк Бессон намерен посетить Всемирный фестиваль молодежи в СириусеФранцузский режиссер, 64-летний Люк Бессон намерен посетить Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сириусе в начале марта 2024 года.
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