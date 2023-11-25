Володин согласился с Михалковым и обвинил релокантов в предательстве

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на страницах своего Telegram-канала прокомментировал заявление режиссера и народного артиста РСФСР Никиты Михалкова о том, что он не собирается работать с релокантами.
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