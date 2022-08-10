Левандовски о жеребьевке ЛЧ: «Только не «Бавария», пожалуйста. Еще слишком рано, это должно случиться не в группе»

Роберт Левандовски не хочет, чтобы «Барселона» играла с «Баварией» в группе Лиги чемпионов. – Хотите ли вы встретиться с «Баварией» на групповой стадии Лиги чемпионов? – Нет! Это должно случиться не на групповом этапе.
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