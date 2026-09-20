👨💻 В Крыму более 250 участников СВО и членов их семей прошли обучение по программе «СВОё дело» За время её работы треть выпускников уже успели открыть своё дело, рассказал руководитель центра «Мой бизнес» Республики Крым Владиславом Ганжара.
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