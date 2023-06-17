В НТВ раскрыли, что сплотило бежавших из России артистов помимо общего мнения о спецоперации

"Звёзды", покинувшие страну с началом спецоперации, лишились достойных заработков. Сложившаяся тенденция свидетельствует, что большого количества концертов у них не будетС начала специальной операции Россию покинули многие "звёздные" деятели, которых сейчас объединяет одно — он лишились многомиллионных заработков.