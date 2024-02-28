Последняя миссия Навального*. "Убийцы" обнулили откровения "матери"

Одно говно хочет сменить другое говно, получить "Кольцо всевластия над хомячками", Света-котлета дубль два. Дайте разрешение на похороны Анального 31 февраля. Готовьте музыкальные инструменты, помнится, когда Немцова хоронили порвали три баяна, а гроб пять раз "на бис" закапывали.

Татьяна Бушмелева

С учетом того что поклонники Навального любят устраивать мемориалы везде где их прихватит чувство, считаю нормальным кремировать и прах развеять (как и полагается по закону о террористах).