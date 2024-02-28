Театр абсурда
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Театр абсурда

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Последняя миссия Навального*. "Убийцы" обнулили откровения "матери"

Последняя миссия Навального*. "Убийцы" обнулили откровения "матери"

Царьград Политический активист Алексей Навальный* скончался 16 февраля, но его сторонники и Запад до сих пор пытаются выжать максимум из этого события.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Одно говно хочет сменить другое говно, получить &quot;Кольцо всевластия над хомячками&quot;, Света-котлета дубль два. Дайте разрешение на похороны Анального 31 февраля. Готовьте музыкальные инструменты, помнится, когда Немцова хоронили порвали три баяна, а гроб пять раз &quot;на бис&quot; закапывали.
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16 час.
Татьяна Бушмелева
С учетом того что поклонники Навального любят устраивать мемориалы везде где их прихватит чувство, считаю нормальным кремировать и прах развеять (как и полагается по закону о террористах).
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Развеять прах - хорошая идея! Развеять где-нибудь над Васюганскими болотами, пусть туда хомячьё едет поклониться праху вождя хомячков.
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16 час.

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