Царьград Политический активист Алексей Навальный* скончался 16 февраля, но его сторонники и Запад до сих пор пытаются выжать максимум из этого события.
Последняя миссия Навального*. "Убийцы" обнулили откровения "матери"
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Одно говно хочет сменить другое говно, получить "Кольцо всевластия над хомячками", Света-котлета дубль два. Дайте разрешение на похороны Анального 31 февраля. Готовьте музыкальные инструменты, помнится, когда Немцова хоронили порвали три баяна, а гроб пять раз "на бис" закапывали.
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16 час.
Татьяна Бушмелева
С учетом того что поклонники Навального любят устраивать мемориалы везде где их прихватит чувство, считаю нормальным кремировать и прах развеять (как и полагается по закону о террористах).
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16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Развеять прах - хорошая идея! Развеять где-нибудь над Васюганскими болотами, пусть туда хомячьё едет поклониться праху вождя хомячков.
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16 час.
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