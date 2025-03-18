Экстремальный холод в Москве: что случилось в СССР 30 декабря 1979 года

В последние декабрьские дни 1978 года на территории Советского Союза ударили аномальные морозы. Арктический холод не только осложнил празднование Нового года в СССР, но и поставил многих советских людей на грань выживания.
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