Замечательные отношения

Трамп сообщил, что его разговор с Путиным прошел просто замечательно.Трамп рассчитывает не только на достижение мира на Украине, но и на крепкие стабильные отношения с Россией и развитие совместных экономических проектов, включая те, которые связанные с разработкой редкоземельных металлов.