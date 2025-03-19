Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Пусть Трамп сначала договориться с Украиной, чтобы готовясь к перемирию. прекратил дроны свои запускать. Зеленский  п...Договариваются да...
  • Владимир Елкин
    Где же наш Сталин!В деле азербайджа...
  • Владимир Елкин
    За удар, нанесенный полицейскому, нужен очень дешевый ответ - 9 граммов свинца! Для чего у полиции оружие? Пора уже д...Ударить полицейск...

Замечательные отношения

Замечательные отношения

Трамп сообщил, что его разговор с Путиным прошел просто замечательно.Трамп рассчитывает не только на достижение мира на Украине, но и на крепкие стабильные отношения с Россией и развитие совместных экономических проектов, включая те, которые связанные с разработкой редкоземельных металлов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх