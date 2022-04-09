Шестеркин – главный претендент на «Везина Трофи», Андерсен и Маркстрем – в топ-3 (ESPN)

Игорь Шестеркин назван главным претендентом на приз лучшему вратарю НХЛ. Россиянин занял первое место в опросе представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов, проведенном ESPN.

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