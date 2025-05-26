Политика как он...
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Политика как она есть

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Сенатор Косачев объяснил грубость Трампа в адрес Путина беседой с фон дер Ляйен

Сенатор Косачев объяснил грубость Трампа в адрес Путина беседой с фон дер Ляйен

Резкое высказывание президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина подтверждает, что он выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника, которым в этот раз была глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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