Кто и как защищает права застрахованных в системе ОМС

Защита прав застрахованных – одна из важнейших задач системы обязательного медицинского страхования. Не секрет, что обращаясь за медицинской помощью, пациенты сталкиваются с множеством вопросов, но не знают к кому обратиться для их решения.
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