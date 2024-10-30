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Кто и как защищает права застрахованных в системе ОМС

Защита прав застрахованных – одна из важнейших задач системы обязательного медицинского страхования. Не секрет, что обращаясь за медицинской помощью, пациенты сталкиваются  с множеством вопросов, но не знают к кому обратиться для их решения.

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