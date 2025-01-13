Вынесен приговор четверым диверсантам, действовавшим по указке украинских кураторов

Андрей Шишинов

А фамилию судьи, которая за теракты даёт меньше нижнего можно узнать? УК РФ Статья 281. Диверсия 1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения либо на нанесение вреда здоровью людей и (или) компонентам природной среды, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. 2. Те же деяния: а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий; в) сопряженные с посягательством на объекты федерального органа исполнительной власти в области обороны, Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов государственной власти, привлекаемых для выполнения отдельных задач в области обороны, а также на объекты топливно-энергетического комплекса и организаций оборонно-промышленного комплекса, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.