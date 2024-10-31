Томичка Лилия Кирьянова станет исполняющей обязанности ректора ВГУ

Директор автономной некоммерческой организации «Университет «Сириус», кандидат философских наук Лилия Кирьянова, по мнению источников «Воронежских новостей», может стать исполняющим обязанности ректора Воронежского государственного университета.
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