Герман Греф оценил адаптацию российского бизнеса к сложившимся экономическим условиям

Российские предприниматели оценивают экономическую ситуацию в стране лучше, чем год назад. Такое мнение высказал Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проходившего с 5 по 8 июня.
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