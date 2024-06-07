Герман Греф оценил адаптацию российского бизнеса к сложившимся экономическим условиям

Российские предприниматели оценивают экономическую ситуацию в стране лучше, чем год назад. Такое мнение высказал Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проходившего с 5 по 8 июня.