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Депутат Чаплин рассказал о новых правилах дачной амнистии

Депутат Чаплин рассказал о новых правилах дачной амнистии

Дачную амнистию в РФ расширили на хозяйственные постройки: сараи, бани, летние кухни. О новых правилах оформления недвижимости рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, передает NEWS.

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МЕ
Михаил Е
Владельцы деревень с крепостными опять на шестисоточников попёрли?
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