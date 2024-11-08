Депутат Чаплин рассказал о новых правилах дачной амнистии

Дачную амнистию в РФ расширили на хозяйственные постройки: сараи, бани, летние кухни. О новых правилах оформления недвижимости рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, передает NEWS.
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