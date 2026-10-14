Бернар Палисси — керамист французского Возрождения

Эпоха Возрождения подарила миру немало мастеров и художников. Речь пойдет о французском керамисте Эпохи Возрождения — Бернаре Палисси — французском гончаре, эмальере, художнике, стекольщике и керамисте, а также, писателе и большом ученом, чьи работы выставлены в национальном музее Возрождения в замке Экуан, а также представлены в Лувре и Эрмитаже.