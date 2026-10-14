Бернар Палисси — керамист французского Возрождения

Эпоха Возрождения подарила миру немало мастеров и художников. Речь пойдет о французском керамисте Эпохи Возрождения — Бернаре Палисси — французском гончаре, эмальере, художнике, стекольщике и керамисте, а также, писателе и большом ученом, чьи работы выставлены в национальном музее Возрождения в замке Экуан, а также представлены в Лувре и Эрмитаже.
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Интересные изделия из керамики. Благодарю
Большое спасибо, Светочка, за прекрасный материал об уникальном мастере эпохи Возрождения, о человеке - загадке, Бернаре Палисси. Я когда первый раз увидела его работы, была настолько впечатлена, что захотелось узнать об этом керамисте побольше. Его изделия можно рассматривать как картины - не понимаю, как можно из такого непростого материала, как глина, создавать настолько реалистичные образы. Его мир пресмыкающихся, рыб, ракообразных, бабочек, мхов и папоротников представлен почти в натуральном виде, гениально сделано! Вообще уважение к этому человеку вызывает ещё и то, что свою веру и свои принципы он поставил выше жизни, не отказавшись от них, и закончив свой бренный путь в Бастилии. Хорошо, что его наследие почитается до сих пор, уже пять веков слава этого человека жива, и лучшие музеи мира имеют в своих залах его шедевры.
Чудесный пост .