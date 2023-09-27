Политический обозреватель Петр Панасюк указал на тот факт, что руководства держав Запада и киевский режим станут винить польское правительство в том, что украинская сторона проиграет в противостоянии против Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии