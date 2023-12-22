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Минобороны Украины заявило, что наберет нужное число людей для пополнения ВСУ

Минобороны Украины заявило, что наберет нужное число людей для пополнения ВСУ

Украина наберет необходимое количество людей для пополнения рядов ВСУ, несмотря на все сложности. Об этом изданию New Voice сообщил глава управления информации и прессы украинского Минобороны Илларион Павлюк.

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