Минобороны Украины заявило, что наберет нужное число людей для пополнения ВСУ

Украина наберет необходимое количество людей для пополнения рядов ВСУ, несмотря на все сложности. Об этом изданию New Voice сообщил глава управления информации и прессы украинского Минобороны Илларион Павлюк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии