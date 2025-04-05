Овечкин передал привет россиянам после повторения рекорда Гретцки в НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил своих поклонников в России и передал им привет на пресс-конференции после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Чикаго Блекхоукс».
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