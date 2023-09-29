В Сети появилось видео мощнейшего авиаудара ВС России по коксохимическому заводу в Авдеевке

Русские военные нанесли удар по заводу, где хранились боеприпасы и ГСМ28 сентября в телеграм-канале Народной милиции ДНР был опубликован ролик, где показывается, как ВКС России наносят удары по Авдеевскому коксохимическому заводу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии