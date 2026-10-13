Кибератака практически парализовала строительство тоннеля между Германией и Данией

Неизвестные в понедельник, 13 октября 2026 года, вывели из строя IT‑инфраструктуру консорциума Femern Link Contractors (FLC), одного из ключевых подрядчиков проекта.
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