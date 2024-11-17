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Профессор Минздрава заявил, что COVID-19 эволюционировал, а не исчез

Профессор Минздрава заявил, что COVID-19 эволюционировал, а не исчез

Заразность вируса зависит от рецепторов, которые он использует для попадания в клетки.Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов объяснил, куда исчез коронавирус.

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