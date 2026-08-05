С сегодняшнего дня: в «Сбербанк Онлайн» появилась новая функция для всех

Сбербанк расширил возможности службы поддержки в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Теперь пользователи могут общаться с сотрудниками банка в чате не только на русском, но и более чем на 40 иностранных языках, а также на языках народов России и стран СНГ.