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С сегодняшнего дня: в «Сбербанк Онлайн» появилась новая функция для всех

С сегодняшнего дня: в «Сбербанк Онлайн» появилась новая функция для всех

Сбербанк расширил возможности службы поддержки в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Теперь пользователи могут общаться с сотрудниками банка в чате не только на русском, но и более чем на 40 иностранных языках, а также на языках народов России и стран СНГ.

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